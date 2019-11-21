2019-11-21T13:57:30+03:00
Политика

В Кремле прокомментировали сообщения о российском шпионе в Сербии

СМИ опубликовали статьи о том, что военный РФ якобы пытался завербовать офицера [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кремль не знает подробностей шпионского скандала, разгоревшегося в Сербии, однако он в любом случае не сможет повлиять на отношения между странами. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сайт kp.ru писал, что в среду, 20 ноября таблоид "Блиц" сообщил о возможной вербовке сербского офицера бывшим заместителем атташе по вопросам обороны при российском посольстве Георгием Клебаном. Позже в СМИ появилось и видео, на котором мужчины обменяются пакетами, а также информация о том, что военный на деле может быть простым предпринимателем. Да и самому ролику уже два года.

Президент Сербии Александр Вучич поручил Агентству военной безопасности разобраться с ситуацией и узнать личности главных действующих лиц истории.

"Не совсем вопрос администрации президента, но уверен, что отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный характер - партнерский, братский, союзнический характер, что ничто не может на этот характер повлиять", - цитирует РИА Новости Пескова.

Опубликовано видео с "российским шпионом" в Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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