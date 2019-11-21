2019-11-21T13:43:52+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали слова главы Эстонии о «самом трудном партнерстве»

Виктор Водолацкий отметил, что речь идет о попытках убрать все российское
Елена АКИМОВА
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В Госдуме прокомментировали слова эстонского лидера о "самом трудном партнере"В Госдуме прокомментировали слова эстонского лидера о "самом трудном партнере"Фото: REUTERS
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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление президента Эстонии Керcти Кальюлайд о том, что Москва является «самым трудным партнёром» для Таллина.

Депутат отметил, что данная позиция ведет к отказу от общего с Россией прошлого.

- Эстония вводит дискриминационные меры, чтобы убрать из своей истории всё, что связано с русским миром и русским языком, - комментирует RT депутат.

Он так же напомнил, что Россия на всех международных площадках заявляет о нарушении Эстонией международных договоров и соглашений.

- Страны НАТО и Евросоюз всегда соглашаются с позицией США. Россия наоборот против того, чтобы был однополярный мир, - рассуждает депутат.

Парламентарий подчеркнул, что необходимо поддерживать диалог «даже с самыми трудными партнёрами», и Россия выступает за переговоры и нормализацию отношений.

- Диалог – это развитие экономики, рост благосостояния. Слова «трудный партнер» показывают, что у них предвзятое отношение ко всему происходящему в России. И если они готовы, то мы ждем за столом переговоров, - заключил депутат.

Ранее президент Эстонии назвала Москву «самым трудным партнером» и отметила, что Россия не соблюдает взятых на себя международных обязательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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