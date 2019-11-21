2019-11-21T14:17:07+03:00
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 22 ноября

Займ на квартиру в новостройке можно будет взять под 6,5% годовых
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сбербанк снижает ставки по ипотекеСбербанк снижает ставки по ипотекеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Сбербанк продолжает снижать ставки по ипотеке. С 22 ноября 2019 года минимальный процент при покупке квартиры в новостройке составит 6,5% годовых, для вторичного рынка - 8,5%. Об этом говорится в заявлении пресс-службы крупнейшего банка России.

Таким образом, среднее снижение ставок по ипотеке на приобретение готового жилья за исключением ряда программ составит 0,3 процентного пункта, на покупку квартиры в новостройке - 0,4 п.п.

А для шести регионов России - Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Татарстан и Новосибирской области - ставки "рухнут" на 0,6 п.п., сообщается в пресс-релизе Сбербанка.

Сайт kp.ru писал, что эксперты не исключают снижение ключевой ставки до 6% в течение полугода, поскольку этот потенциал еще не исчерпан. Россияне все чаще покупают жилье с помощью ипотеки, увеличивается сегмент займов на приобретение квартир в новостройках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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