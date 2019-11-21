2019-11-21T14:01:42+03:00
В мире

В Тбилиси возобновились столкновения полиции и протестующих

Парламент Грузии закрыли на замок
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В Тбилиси возобновились столкновения полиции и протестующихВ Тбилиси возобновились столкновения полиции и протестующихФото: REUTERS
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Возле здания правительства Грузии вновь произошли столкновения с протестующими. Участники митинга повесили на здание символический замок во время заседания правительства, скандируя "Всё равно запрём вас на замок!".

- Главное не то, повешен замок или нет. Вот что сейчас произошло: всё правительство сбежало через задний выход. Им так и придется убегать через задние выходы и тайком передвигаться по столице. Потому что мы действительно не дадим им того комфорта, чтобы они в привычном режиме продолжили жизнь, — сказал Заал Удумашвили, член оппозиционной партии «Единое национальное движение».

Обстановка вокруг здания правительства напряжённая, протестующие предпринимают попытки прорвать кордон полиции. Среди митингующих, помимо члена партии "Единое национальное движение" Заала Удумашвили, есть депутат парламента от партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Гига Бокерия, его соратник бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава и лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе, сообщает "Sputnik. Грузия".

- Мы пришли, чтобы символично повесить замок и провести эту акцию, а правительство добилось того, что все это превратилось в пикет, и им пришлось сбежать из здания, - добавил Удумашвили.

Протесты в Тбилиси начались 14 ноября после того, как парламент не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной избирательной системы выборов парламента к пропорциональной. Участники протестных акций требуют лишения партии "Грузинская мечта" власти и досрочных выборов в парламент в условиях временного правительства.

Первый раз оппозиция озвучила эти требования в конце июня. Тогда митинги были спровоцированы скандалом на заседании Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера.

В Грузии возобновились массовые протесты.Тысячи протестующих вышли к зданию парламента в Тбилиси

ИСТОЧНИК KP.RU

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