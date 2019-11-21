2019-11-21T14:11:48+03:00
Общество

Профессор объяснил, угрожает ли бесснежная зима урожаю 2020 года

Пришедшие морозы пока не успели навредить растениям
Елена АКИМОВА
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Пока морозы, которые пришли в Россию, не навредили будущему урожаю зерновыхПока морозы, которые пришли в Россию, не навредили будущему урожаю зерновыхФото: Борис КОКУРИН
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Сразу несколько регионов страны оказались во власти морозов. Температура воздуха резко опустилась ниже ноля, а вот снег пока не успел накрыть землю.

Специалист в области сельского хозяйства профессор Юрий Лачуга объяснил, какое влияние низкие температуры могут оказать на урожай 2020 года.

Он отметил, что пока никакой грозы нет. Сильные морозы держались всего несколько часов и не успели навредить посевам.

- Растения обладают определенным запасом прочности. Опасно будет если низкие температуры будут держаться долгое время. Для зерновых культур это ниже минус 14-16 градусов, для плодовых даже еще ниже, - комментирует ФАН эксперт.

Не исключено, что морозы могли навредить некоторым цветам, а вот дальнейшая ситуация зависит от прогнозов синоптиков.

Аномальные морозы пришли на Ямал, здесь ночью было до сорока со знаком минус. На западе Сибири и Урала днем наблюдается 24-29 градусов мороза, днем — минус 16-21.

В московском регионе тоже минувшей ночью ударили первые морозы, температура воздуха опустилась до 10 градусов. Но даже учитывая похолодание осень 2019 года оказалась самой теплой с 1937 года, почти до 20 ноября сохранялись положительные температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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