Профессор объяснил, угрожает ли бесснежная зима урожаю 2020 года
Сразу несколько регионов страны оказались во власти морозов. Температура воздуха резко опустилась ниже ноля, а вот снег пока не успел накрыть землю.
Специалист в области сельского хозяйства профессор Юрий Лачуга объяснил, какое влияние низкие температуры могут оказать на урожай 2020 года.
Он отметил, что пока никакой грозы нет. Сильные морозы держались всего несколько часов и не успели навредить посевам.
- Растения обладают определенным запасом прочности. Опасно будет если низкие температуры будут держаться долгое время. Для зерновых культур это ниже минус 14-16 градусов, для плодовых даже еще ниже, - комментирует ФАН эксперт.
Не исключено, что морозы могли навредить некоторым цветам, а вот дальнейшая ситуация зависит от прогнозов синоптиков.
Аномальные морозы пришли на Ямал, здесь ночью было до сорока со знаком минус. На западе Сибири и Урала днем наблюдается 24-29 градусов мороза, днем — минус 16-21.
В московском регионе тоже минувшей ночью ударили первые морозы, температура воздуха опустилась до 10 градусов. Но даже учитывая похолодание осень 2019 года оказалась самой теплой с 1937 года, почти до 20 ноября сохранялись положительные температуры.
ИСТОЧНИК KP.RU