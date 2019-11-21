Путин одним из первых прокатился по МЦД

СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-21T15:27:22+03:00

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Президент России Владимир Путин принял участие в запуске двух маршрутов первого Московского центрального диаметра, который должен будет разгрузить столичный метрополитен.

Глава государства сел в поезд "Иволга" на Белорусском вокзале днем в четверг, 21 ноября, и отправился по ветке, которая соединила Одинцово и Лобню. Он проехал несколько станция и вышел на остановке Фили.

Компанию президенту составили мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Российских железных дорог Олег Белозеров. Они ответили на вопросы Владимира Владимировича о МЦД, скорости новых поездов и объемах перевозок, а также обсудили другие темы.

Путин же от имени москвичей поблагодарил всех причастных к запуску диаметра, поскольку именно такие проекты позволяют решать транспортные проблемы мегаполиса, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал, что пока речь идет о двух диаметрах Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск. Поезда будут курсировать с интервалом 5 - 6 минут в час пик с 5.30 утра до 1.00 ночи. Стоимость проезда зависит от зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU