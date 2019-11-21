Краснодарский край вошел в десятку лучших регионов страны по содействию развитию конкуренции

СЕГОДНЯ 15:46 2019-11-21T15:46:57+03:00

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Оценками эффективности деятельности органов госвласти по содействию развитию конкуренции поделилось Минэкономразвития. Краснодарский край занял 10-е место в рейтинге, поднявшись в сравнении с 2017 годом на 5 пунктов.

Позиции Кубани за четыре года работы значительно укрепились: по итогам 2015 года край занимал только 49 позицию из 85 регионов РФ. А сейчас входит в десятку лучших. Это стало возможным благодаря эффективности работы власти и выстроенного диалога с бизнес - сообществом. Число предприятий, которые готовы бороться за потребителя растет, а вместе с ним растет и конкуренция, и качество услуг и товаров, и как конечный итог – инвестиционная привлекательность края. Краснодарский край готов заявить о себе не только как о курортном регионе, но и крупном промышленном центре, одной из столиц IT и сельского хозяйства.

Но, конечно, таких высоких показателей в рейтинге было бы не достичь, если не бы не работа региона по исследованию проблем конкуренции в крае и применение новых форм обучения. Было проведено изучение выстраиваемому диалогу краевой и муниципальной власти, эффективности обучающих мероприятий, реализации дорожной карты по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально-значимых рынках.

Так, скажем, Краснодарский край стал единственным регионом, который для органов МСУ использовал онлайн-обучение. Минэкономики организовало образовательный цикл онлайн-семинаров о содействии развитию конкуренции и повышению качества процессов, связанных с предоставлением услуг, влияющих на развитие конкуренции в крае. Этот образовательный онлайн-курс позволил без отрыва от рабочего места получать нужные компетенции специалистам.

Стоит отметить, что беспрецедентно большая аудитория была задействована и при проведении мониторинга наличия административных барьеров и состояния конкурентной среды. В этот раз в опросе приняли участие почти 85 тыс. потребителей товаров и услуг из различных социальных слоев. Это на 35% больше по сравнению с 2017 годом.