«Могли покручивать сами»: В Совфеде отреагировали на претензии Киева после возвращения кораблей

СЕГОДНЯ 15:59 2019-11-21T15:59:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов оценил поступок украинских властей, которые обвинили Россию в пропаже имущества с возвращенных кораблей.

Сенатор отметил, что Киев мог бы оценить «широкий жест, сделанный Россией», ведь им вернули конфискованное имущество без дополнительных условий.

- Мне сложно судить, насколько имеют под собой почву их обвинения, вполне возможно, что кое-что для пущего эффекта они могли «повыкручивать» и сами, - отметил Климов в комментарии ФАН.

Сенатор не исключил, что «убранство» кораблей будет демонстрироваться украинцами на процессе в Гааге. Украина не намерена отказываться от судебной тяжбы с Россией по делу о «нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей». Первое заседание намечено на 21 ноября.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что лично провел осмотр возвращенных Россией кораблей, которые нарушили водное пространство РФ. Он отметил, что пропал ряд существенных деталей. В частности, он упомянул вооружение, которым были оснащены два катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу». В свою очередь командующим военно-морскими силами Украины Игорем Воронченко озвучил, что с кораблей пропали плафоны, розетки и унитазы.

Ранее «Порошенко ушёл, но его политика жива»: Пушков оценил заявления Киева после возврата кораблей. Российский политик отметил, что после провокации в Керченском проливе Украина получила и моряков, и катера с буксиром, но собирается продолжать судиться с Москвой

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/744298" frameborder="0"></iframe> Три судна, задержанных год назад в Керченском проливе, вернули Киеву.Утром 17 ноября появилась информация о том, что буксир «Яны Капу» и военные катера «Бердянск» и «Никополь», которые, после нарушения территориальных вод РФ в ноябре прошлого года, были задержаны и препровождены в порт Керчи, в течении суток из этого порта были выведены и переданы украинской стороне

ИСТОЧНИК KP.RU