2019-11-21T16:37:41+03:00
Политика

На Украине признали, что не смогут закрыться от России "торговой стеной"

Полное эмбарго невозможно - страны уже достигли максимального уровня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На Украине отказались от идеи прекращения торговли с РоссиейНа Украине отказались от идеи прекращения торговли с РоссиейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Создание "непреодолимой торговой стены" между Россией и Украиной просто невозможно. Страны продолжат обмениваться товарами, несмотря на попытки Киева ужесточить эмбарго. Такого мнения придерживается заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства незалежной Тарас Качка.

По его словам, ситуация может ухудшаться лишь до определенного уровня, и он уже достигнут.

"Это факт, с которым я живу, - торговля все равно будет существовать... Украинская экономика и наше общество, а также российская экономика и общество не могут [возвести] непреодолимую торговую стену", - сказал замминистра в интервью агентству "РБК-Украина".

Качка подчеркнул, что обмен товарами всегда может осуществляться через третьи страны, и так происходит уже сейчас. Посредниками выступают Турция и Литва.

Сайт kp.ru писал, что, несмотря на взаимные торговые ограничения, товарооборот России и Украины в 2018 году вырос почти на 17% - до 14,9 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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