Путин и Собянин проехали по первому маршруту наземного метро Москвы

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-21T16:30:37+03:00

Владимир Путин и Сергей Собянин прошли через турникеты на Белорусском вокзале после запуска движения по первым двум маршрутам МЦД. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС.

Изменить размер текста: A A

Долгожданный проект Московских центральных диаметров, о котором слышал каждый житель столицы, запущен: 21 ноября первые поезда отправились в путь от Белорусского вокзала. Благодаря наземному метро общественный транспорт станет удобнее для четырех миллионов жителей Москвы и Московской области. А в курсирующих по этим линиям поездах появится более 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров - МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» запустили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. В торжественной церемонии открытия также приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Вместе с обычными электричками по Московским центральным диаметрам будут ходить современные поезда «Иволга». В их вагонах есть все, что нужно, чтобы добраться до пункта назначения с комфортом: бесплатный Wi-Fi, розетки для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Поезда будут ходить в смешанном режиме с электричками, так что пассажирам не придется подстраиваться под график движения поездов. МЦД будет работать в те же часы, что и московское метро - с с 5:30 до 1:00.

Торжественная церемония запуска маршрутов прошла на Белорусском вокзале, но праздник сегодня пришел и на другие четыре станции МЦД - «Окружную», «Стрешнево», Савеловский и Курском вокзалы. На них были организованы фотозоны с изображением деревьев, на ветках которых разместились птицы иволги — намек на название поездов МЦД. Пассажиры делали селфи на фоне символического леса и угощались бесплатным чаем.

Новые маршруты уже появились на схемах московского метро: МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» получил цвет «физалис», МЦД-2 «Курско-Рижский» - цвет «фуксия». Оплатить проезд на МЦД можно картой «Тройка», которая также действует на МЦК и в метро. Для МЦД установлены три тарифных зоны: «Центральная» (для поездок внутри Москвы), «Пригород» (проезд за пределы станций «Марк», «Сетунь», «Волоколамская», «Остафьево» и до конечных станций МЦД «Одинцово - Лобня», «Нахабино — Подольск») и «Дальняя» - для маршрутов со станций за пределами МЦД.

Новое наземное метро существенно улучшит работу московского транспорта, причем не только за счет снятия части нагрузки с московского метро, но и как важный элемент балансировки транспортной системы в целом.

Напомним, Московские центральные диаметры — совместный проект правительства Москвы, Московской области, Минтранса России и ОАО РЖД. В будущем через столицу протянутся пять диаметров: это 375 километров пути и 186 станций. МЦД-3 пройдет по направлению «Ленинградско-Казанский» («Зеленоград - Раменское»), МЦД-4 — по маршруту «Киевско-Горьковский» («Апрелевка - Железнодорожный»), МЦД-5 — по линии «Ярославско-Павелецкий». Ожидается, что Московскими центральными диаметрами будут пользоваться более 300 млн человек в год.