Замглавы Росалкогольрегулирования доставлена на допрос в СК

СЕГОДНЯ 16:44 2019-11-21T16:51:09+03:00

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Заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Ирина Голосная доставлена на допрос в отделение Следственного комитета России. Чиновница проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

"Голосную допрашивают по уголовному делу о должностных злоупотреблениях в управлении Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу", - сообщил "Интерфакс" со ссылкой информированный источник в четверг, 21 ноября.

Сайт kp.ru писал, что предыдущий глава ведомства до сих пор находится в международном розыске. Игоря Чуяна заочно арестовали в конце декабря 2018 года за злоупотребления и нанесение ущерба 30 млрд рублей.

Пострадавшей стороной выступили клиенты его банка "Объединенный финансовый капитал". Учреждение разорилось из-за действий бизнесмена, тогда еще занимавшего пост чиновника. Относится ли допрос Голосной к этому делу, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU