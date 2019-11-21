Замглавы Росалкогольрегулирования доставлена на допрос в СК
Заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Ирина Голосная доставлена на допрос в отделение Следственного комитета России. Чиновница проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
"Голосную допрашивают по уголовному делу о должностных злоупотреблениях в управлении Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу", - сообщил "Интерфакс" со ссылкой информированный источник в четверг, 21 ноября.
Сайт kp.ru писал, что предыдущий глава ведомства до сих пор находится в международном розыске. Игоря Чуяна заочно арестовали в конце декабря 2018 года за злоупотребления и нанесение ущерба 30 млрд рублей.
Пострадавшей стороной выступили клиенты его банка "Объединенный финансовый капитал". Учреждение разорилось из-за действий бизнесмена, тогда еще занимавшего пост чиновника. Относится ли допрос Голосной к этому делу, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU