Александр Масляков через суд отстоял права на товарный знак КВН

СЕГОДНЯ 16:50 2019-11-21T16:56:07+03:00

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В суде по интеллектуальным правам рассматривали дело о товарном знаке КВН. Брен был зарегистрирован главой компании «АМИК» Александром Масляковым, который с 1964 года является руководителем и ведущим популярной передачи Клуб веселых и находчивых (КВН). Однако, права на этот бренд через суд попытались получить представители компании «Группа 7». Этой организации принадлежат авторские права на сценарии первых выпусков «КВН», кроме того «Группа 7» - правообладатель книги «КВН. Клуб веселых и находчивых» 1965 года выпуска.

Подал иск против компании Маслякова глава компании «Группа 7» Дмитрий Иванов, выступающий от имени наследников одного из создателей игры КВН - известного журналиста Сергея Муратова.

Как сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда, в удовлетворении иска представителям компании «Группа 7» отказано.

Сайт kp.ru писал, что в 2017 году в компании "АМИК", как правообладатель товарного знака КВН, запретили показ документального фильма о легендарной телеигре.

ИСТОЧНИК KP.RU