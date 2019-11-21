«Я богаче, чем люди думают»: Трамп пообещал обнародовать данные о своих финансах

СЕГОДНЯ 17:13 2019-11-21T17:16:38+03:00

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С началом процедуры импичмента Дональда Трапа запустили и другие проверки его деятельности. Ранее в Белом доме заявляли, что демократы никогда не увидят налоговые декларации Трампа. Опозиция считает, что в благодаря этим финансовым документам можно будет подтвердить или опровергнуть историю о том, что во время предвыборной кампании трамп платил через свою фирму крупную сумму денег двум женщинам. Демократы считают, что деньги им дали за молчание, якобы у этих моделей были близкие отношения с Трампом.

Когда Конгресс затребовал эти документы, министр финансов США отказался их предоставлять. Теперь президент США сам вызвался продемонстрировать всем свои финансовые бумаги. Об этом он написал в твиттер:

- Щхота на ведьм продолжается, и прокуроры-демократы из Нью-Йорка проверяют все финансовые сделки, которые я когда-либо заключал. Такого с президентом еще не бывало. То, что они делают, - незаконно. Но я чист, и когда я опубликую мою финансовую отчетность, это мое решение, сделаю это до выборов, она покажет лишь то, что я намного богаче, чем люди думают. И это хорошо.

Дональд Трамп признался, что никогда не думал, что его имя будет когда-либо связано с "уродливым словом импичмент", он призвал республиканцев сражаться.

ИСТОЧНИК KP.RU