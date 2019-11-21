Тестирование на наркотики водителей отложили до 1 июля 2020 года
В Минздраве отложили принятие закона о тестах на наркотики для водителей. Раньше планировалось, что новые правила вступят в силу с 22 ноября 2019 года. С этой даты все, кто хочет получить водительское удостоверение, должны были бы пройти тестирование на наркотики и проверку на злоупотребление алкоголя.
Если раньше достаточно было беседы с наркологом, то теперь придется сдавать анализы. Россияне от таких новостей выстроились в очереди за справкой, хотели получить документ до того, как нововведение вступит в силу. Видя такой ажиотаж, в Минздраве отложили вступление закона в силу.
- Тесты на наркотики и злоупотребление алкоголем будут проводиться при получении водительских прав с 1 июля 2020 года, - сказано в приказе ведомства.
В Минздраве планируют провести за оставшиеся полгода дополнительны анаиз методов, с помощью которых из числа потенциальных водителей будут вычислять наркоманов и алкоголиков.
ИСТОЧНИК KP.RU