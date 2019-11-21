Адвокат украинских моряков объяснил пропажу оборудования с кораблей

СЕГОДНЯ 19:17 2019-11-21T19:19:23+03:00

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Адвокат украинских моряков Николай Полозов объяснил, куда делись телефоны, оборудование и личные вещи экипажа. Напомним, корабли были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе. Экипаж кораблей не реагировал на сигналы и продолжал движение. В итоге моряков арестовали, корабли были изъяты. В сентябре украинцы вернулись домой в рамках процедуры обмена заключенными между Россией и Украиной. Что касается кораблей, то они больше года провели в российском порту. На этой недели корабли вернули Украине, но там не досчитались личных вещей, некоторого оборудования и даже сантехники.

- Следователей интересовали документы, телефоны, компьютеры, накопители. Кроме того, с этих кораблей было изъято личное стрелковое оружие моряков, штатные автоматы Калашникова, пистолеты, боеприпасы к артиллерийским установкам, а также радионавигационное оборудование,- приводит слова адвоката РБК.

Полозов считает, что эти вещи изъяты в качестве вещественных доказательств. Это обычная практика, технику вместе с задержанными кораблями не возвращают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745163" frameborder="0"></iframe> Украина получила свои катера в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой» - ФСБ РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU