2019-11-21T19:35:52+03:00
В мире

Захарова назвала «шпионский скандал в Сербии провокацией

История произошла накануне «контактов на высшем уровне»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мария ЗахароваМария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что история со шпионами в Сербии – чья-то провокация. Причем время выбрано с точки зрения обострения ситуации верно – в ближайшие дни пройдут переговоры на высшем уровне. В МИД считают, что такие информационные вбросы происходят часто накануне важных переговоров между лидерами стран.

- Мы уже привыкли, что перед контактами на высшем или на высоком уровне, где-то за несколько дней появляются интересные сюжеты, которые выдаются за сенсации. Проходит время, все это либо дезавуируется, либо оказывается какой-то наскоро состряпанной провокацией, - приводит слова Марии Захаровой ТАСС.

Она считает, что с помощью видео, на котором якобы российский военный пытался завербовать офицера, кто-то захотел настроить общество в Сербии против России. В Кремле считают, что этот ролик не сможет повлиять на отношение между станами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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