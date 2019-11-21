Директор центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко подтвердила свое увольнение
Из Центра наркологии имени Сербского уволена Татьяна Клименко, которая занимала пост директора. Журналисту радио «Комсомольская правда» она подтвердила, что действительно 22 ноября последний день работает в Центре. Решение об увольнении принято руководством, все документы подписаны.
- Мне бы не хотелось это комментировать, - ответила Клименко на вопрос, по какой причине ее решили уволить.- Поймите меня правильно.
Она не стала подтверждать информацию, которая появилась в СМИ. Журналисты предположили, что Клименко поплатилась за то, что дала положительную характеристику на новую систему проверки водителей. Напомним, с 22 ноября россиян, которые хотят получить водительское удостоверение, хотели обязать проходить тестирование на наркотики, а также проверку на алкоголизм. Соответственно, и справка, которую потенциальный водитель должен предоставить в ГИБДД, стоить будет дороже.
Водители выстроились в очереди к наркологу, чтобы получить справку по старым правилам и по старой цене. Из-за ажиотажа в Минздраве решили отложить вступление закона в силу почти на полгода.
ИСТОЧНИК KP.RU