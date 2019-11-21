2019-11-21T19:54:47+03:00
Общество

Директор центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко подтвердила свое увольнение

В беседе с корреспондентом радио «Комсомольская правда» она призналась, что 22 ноября – последний ее рабочий день
Юлия САЛЬНИКОВААлександр ЕФИМОВ
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Татьяна Клименко не связывает свое увольнением с новыми правилами проверки водителей у наркологаТатьяна Клименко не связывает свое увольнением с новыми правилами проверки водителей у наркологаФото: Рустем АХУНОВ
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Из Центра наркологии имени Сербского уволена Татьяна Клименко, которая занимала пост директора. Журналисту радио «Комсомольская правда» она подтвердила, что действительно 22 ноября последний день работает в Центре. Решение об увольнении принято руководством, все документы подписаны.

- Мне бы не хотелось это комментировать, - ответила Клименко на вопрос, по какой причине ее решили уволить.- Поймите меня правильно.

Она не стала подтверждать информацию, которая появилась в СМИ. Журналисты предположили, что Клименко поплатилась за то, что дала положительную характеристику на новую систему проверки водителей. Напомним, с 22 ноября россиян, которые хотят получить водительское удостоверение, хотели обязать проходить тестирование на наркотики, а также проверку на алкоголизм. Соответственно, и справка, которую потенциальный водитель должен предоставить в ГИБДД, стоить будет дороже.

Водители выстроились в очереди к наркологу, чтобы получить справку по старым правилам и по старой цене. Из-за ажиотажа в Минздраве решили отложить вступление закона в силу почти на полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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