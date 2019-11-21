Программиста из России Станислава Лисова приговорили в США к четырем годам тюрьмы

СЕГОДНЯ 20:07 2019-11-21T20:12:38+03:00

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Американский суд приговорил россиянина Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы. Напомним, программиста из Таганрога задержали в Испании в январе 2017 года по запросу американских спецслужб. Россиянина обвиняли в хакерских атаках, он сам свои вину не признавал и настаивал – вся эта история «политический заказ».

В августе 2017 года Лисова из Барселоны экстрадировали в США, где продолжились судебные разбирательства. В четверг 21 ноября состоялось последнее из заседаний – программиста приговорили к 4 годам. С учетом того, что больше трех лет он уже пробыл в заключении пока шли разбирательства в суде, Станислав Лисов выйдет на свободу через несколько месяцев, об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия Лисов занимался разработкой программы, с помощью которой можно было получить доступ к компьютерам американских банков с целью украсть реквизиты и прочую информацию о картах клиентов. Эти данные Лисов якобы продавал на "черном рынке".

ИСТОЧНИК KP.RU