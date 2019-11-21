В Госдуме объяснили смысл законопроекта о физлицах-иноагентах

СЕГОДНЯ 20:08 2019-11-21T20:08:27+03:00

Этот закон стал зеркальным ответом на действия других государств

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Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин объяснил в чем смысл принятия законопроекта о физлицах-иноагентах.

Этот шаг стал ответной реакцией на действия других государств в отношении нашей страны. После принятия документа соответствующим статусом можно будет наделять физических лиц.

- Это зеркальный ответ на недружественные действия правительств других государств в отношении российских СМИ, - подчеркнул депутат.

Тем не менее, не стоит бояться «поголовной записи в иноагенты или иносми-иноагенты всех, кто получает деньги за свою работу из-за рубежа».

Механизм, на основании которого того или иного человека могут счесть иноагентом, будет отработан Минюстом и МИД.

Парламентарий подчеркнул, что в первую очередь, должны быть доказательства, что «получено вознаграждение за создание или размещение материалов иносми-иноагента».

- Российские СМИ под действие данного законопроекта не попадают. Так как иностранное влияние в их отношении регулируется другими нормами — запретом доли более 20% для иностранных собственников и обязательной декларацией получения средств из-за рубежа, — объяснил Левин RT.

ИСТОЧНИК KP.RU