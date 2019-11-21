СЕГОДНЯ 20:47 2019-11-21T20:52:31+03:00

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Видео, на котором пассажиры общественного транспорта устраивают состязания по открытию и закрытию форточки, стали уже классикой. Причем у каждого лагеря из тех, кому дует, и кому жарко, есть свои сторонники. Но подобные конфликты происходят и на борту самолетов. Только спорят уже из-за шторки иллюминатора..

Пользователь под ником PassengerShaming выложил в инстаграм видео:

- Все окна должны были быть открыты для снижения в соответствии с требование авиакомпании, - напомнил автор поста.

Однако, пассажиру, который находился позади места у «проблемного» иллюминатора, показалось, что надо прикрыть шторку. Он закрывал ее каждый раз после того, как мужчина у окошка резким движением руки поднимал ее вверх.

- Парень, сидящий рядом с окном, - тот, кого я поддерживаю. Его место, его окно он имеет право оставить его открытым,- писали в комментариях под видео люди.

Многие заметили, что любитель закрытых окон оставил свой иллюминатор открытым.

Видео набрало почти полмиллиона просмотров.

Другой пассажир возмутил клиентов авиакомпании, устроив тренировку прямо во время полета.

passengershaming Пассажиры самолета поспорили из-за шторки

ИСТОЧНИК KP.RU