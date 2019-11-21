На Украине хотят оспорить решение Дании по «Северному потоку-2»

СЕГОДНЯ 21:10 2019-11-21T21:49:02+03:00

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Власти Украины планируют затормозить реализацию проекта по «Северному потоку-2» через суд. Глава украинского минэнерго Алексей Оржель в интервью «24 каналу» сообщил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на решение Дании, власти которой одобрили проект маршрута прокладки трубопровода. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм в Баренцевом море.

В Украине планируют подать апелляцию, в которой ключевым стал экологический аспект. Оржель добавил, что Украина полностью готова к полному прекращению транзита газа через страну.

Ранее американский сенатор Тед Круз сообщил, что санкции США могут на год задержать реализацию проекта "Северный поток - 2", он сообщил, что новая магистраль сделает Европу зависимой от российского газа.

В Германии, напомним, решили смягчить ради "Северного потока-2" газовую директиву ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU