Пользователи Twitter смогут скрывать ответы на свои публикации

СЕГОДНЯ 21:39 2019-11-21T21:41:20+03:00

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В компании Twitter дали пользователям возможность скрывать ответы других пользователей на твитты. Воспользоваться новой функцией смогут все пользователи, зарегистрированные в системе. Все комментарии к сообщению будут скрыты, чтобы их прочитать, нужно будет нажать на специальную иконку серого цвета. После нажатия ответы на публикацию будут доступны для просмотра.

- Все должны чувствовать себя безопасно и комфортно во время разговора в Twitter. Чтобы это произошло, нам нужно изменить порядок общения в нашем сервисе, - сообщили представители компании.

Прежде чем запустить новинку, сервис протестировали, и пришли к выводу, что такая функция необходима. Оказалось, что пользователи социальной сети часто скрывают свои ответы, потому что считают их либо неуместными, либо раздражающими. Многих раздражает звук:

- 85% людей, которые скрывают ответы, не используют блокировку или отключение звука, - сообщили компании. – Новая опция решает эту проблему.

Изучили и зарубежный опыт, например, 27 процентов канадцев, у которых были спрятаны твитты, сказали, что они пересмотрят свое общение в соцсетях. В компании продолжат принимать сообщения от пользователей, чтобы контролировать, насколько полезной окажется новая функция.

ИСТОЧНИК KP.RU