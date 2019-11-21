Компания Valve выпустила трейлер продолжения культовой игры «Half life»

СЕГОДНЯ 23:08 2019-11-21T23:45:23+03:00

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В Сети появился трейлер новой игры легендарной серии «Half life». Первая часть вышла в 1998 году и шокировала тогда еще неискушенных геймеров захватывающим сюжетом и непрерывностью действия. После длительного перерыва компания Valve выпускает наконец продолжение культового научно-фантастического шутера, который в свое время ее и прославил.

Узнать, какой будет новая часть, поклонники уже могут - в Сети появился трейлер «Half-Life: Alyx», содержащий кадры геймплея.

Главными героями игры станут уже знакомые персонажи Аликс и Элай. В отличие от игры-предшественника, эта рассчитана на то, что пользователи задействуют VR-шлемы и смогут полностью погрузиться в виртуальную реальность.

Кстати, поклонники «Half-Life» из России узнали в пейзажах второй части игры Мурманск, точнее, виды, созданные программистами, очень походили на то, как выглядит город на северо-западе нашей страны.

Трейлер Half-Life: Alyx.

ИСТОЧНИК KP.RU