2019-11-21T23:57:59+03:00
Наука

В NASA прокомментировали заявление об "обнаружении" инсектоидов и рептилоидов на Марсе

Научное сообщество не допускает существования столь высокоразвитой жизни на красной планете
Мария ИГНАТЬЕВА
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Представитель NASA Алана Джонсон прокомментировала заявление почетного профессора Университета Огайо Уильяма Ромозера о том, что на Марсе обнаружены насекомые и змеи. По словам последнего, этому даже есть фотодокументальные доказательства. Однако научное сообщество, как уверяет Джонсон, не допускает существования такой сложной жизни на красной планете, так как там нет необходимых запасов воды в жидком виде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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