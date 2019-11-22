2019-11-22T00:53:05+03:00
В мире

Нотр-Дам снова начал светиться в темноте после разрушительного пожара

Собор восемь месяцев стоял без освещения
Мария ИГНАТЬЕВА
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Собор Парижской Богоматери впервые после восьмимесячного перерыва из-за разрушительного пожара начал освещаться в вечернее время. С четверга, 21 ноября у Нотр-Дама с наступлением сумерек и до часа ночи будет включаться подсветка фасада.

Как сообщает телеканал BFMTV, специалистам на данный момент удалось восстановить только одну систему освещения. До пожара их было две. Однако отремонтированных прожекторов достаточно для подсветки фасада.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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