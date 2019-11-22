2019-11-22T01:26:35+03:00
Политика

Вучич прокомментировал появление видео с "российским разведчиком" в Сербии

Президент республики заявил, что служба безопасности страны к съемкам не имеет отношения [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Вучич прокомментировал появление видео с "российским разведчиком" в СербииВучич прокомментировал появление видео с "российским разведчиком" в СербииФото: REUTERS
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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что сотрудники Агентства информационной безопасности страны знали о деятельности на их территории российского разведчика. Однако, как сказал глава государства, они не имеют отношения к съемкам видео, попавшего в интернет.

- Видео сняло не Агентство информационной безопасности, но мы полностью оповещены о происходящем. Мы предприняли меры, однако документировать встречу было невозможно, поскольку мы заметили много лиц, задействованных в контрслежке, - заявил Вучич.

По его словам, сообщение об этом спецслужба страны получила 24 декабря прошлого года. Информатор заявил, "подполковник на пенсии З. К. встретится с подполковником РФ Георгием Клебаном". Однако были и другие сведения.

- Помимо данных о Клебане, у нас есть фото и видео с другими разведчиками. Клебана сняли 10 раз с тремя агентами, трижды он вручал деньги, у нас есть полная документация, - добавил президент Сербии.

Он также уточнил, что за подполковником З.К. следили с 2012 года, когда он обменивался данными с с хорватскими спецслужбами. Затем, по словам Вучича, несколько лет контактировал с российскими разведчиками.

- У нас отличные отношения с Россией, я верю, что президент Путин не был оповещен о таких вещах, мы не забываем и не забудем поддержку России в международных делах и вооружении армии. У меня был только один вопрос к русским друзьям. Сербия - единственная страна, которая не ввела санкции против РФ, ни разу не голосовала против РФ, ничем не угрожала отношениям России и Сербии. Я просто спросил "зачем?", не вижу логики во всем, - резюмировал Вучич.

Сайт kp.ru писал ранее, что в среду, 20 ноября, таблоид "Блиц" сообщил о возможной вербовке сербского офицера бывшим заместителем атташе по вопросам обороны при российском посольстве Георгием Клебаном.

Опубликовано видео с "российским шпионом" в Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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