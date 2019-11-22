Врачи рассказали, какие продукты снизят риск сердечно-сосудистых заболеваний

СЕГОДНЯ 01:51 2019-11-22T01:51:38+03:00

Эксперты уверяют, что большое количество клетчатки, белка и других микроэлементов способствуют снижению инфарктов и инсультов

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Эксперты американского комитета врачей по ответственной медицине заявили, что употребление бобовых поможет предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. По их мнению, если включить в рацион бобы, чечевицу и горох, это на десять процентов риск инфарктов и инсультов.

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ИСТОЧНИК KP.RU