2019-11-22T10:16:45+03:00
Общество

ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка с 22 ноября

Сообщается, что ярославский банк нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка с 22 ноябряЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка с 22 ноябряФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. С 22 ноября банк прекратил свое существование.

Сообщается, что Кредпромбанк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Данный банк является участником системы страхования вкладов и занимал на 1 ноября текущего года 344-е место в банковской системе России.

Также сообщается, что Кредпромбанк представлял в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также проводила сомнительные транзитные операции, пишет "ТАСС".

Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года ЦБ отозвал лицензии у Радиотехбанка и Камчаткомагропромбанка. В деятельности кредитных организаций установлены многочисленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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