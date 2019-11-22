ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка с 22 ноября
Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. С 22 ноября банк прекратил свое существование.
Сообщается, что Кредпромбанк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Данный банк является участником системы страхования вкладов и занимал на 1 ноября текущего года 344-е место в банковской системе России.
Также сообщается, что Кредпромбанк представлял в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также проводила сомнительные транзитные операции, пишет "ТАСС".
Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года ЦБ отозвал лицензии у Радиотехбанка и Камчаткомагропромбанка. В деятельности кредитных организаций установлены многочисленные нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU