В МВД Турции сообщили о задержании боевика ИГИЛ*, который является организатором терактов в РФ и ГДР

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-22T11:00:19+03:00

Террорист вербовал боевиков и создал сеть смертников, готовил теракты и убийства с помощью ядов

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Глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу рассказал, что в Сирии был пойман боевик ИГ*, который является организатором ряда терактов в России и Германии.

- Мы захватили в сирийском Аазазе одного из главных террористов ИГ по имени Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде, он из высшего руководства группировки, по кличке Юсуф Худа, - заявил Сойлу.

Также он рассказал, что террорист вербовал боевиков и создал сеть смертников, готовил теракты и убийства с помощью ядов.

* Запрещенная на территории РФ террористическая организация

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ИСТОЧНИК KP.RU