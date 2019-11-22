В МВД Турции сообщили о задержании боевика ИГИЛ*, который является организатором терактов в РФ и ГДР
Террорист вербовал боевиков и создал сеть смертников, готовил теракты и убийства с помощью ядов
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Глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу рассказал, что в Сирии был пойман боевик ИГ*, который является организатором ряда терактов в России и Германии.
- Мы захватили в сирийском Аазазе одного из главных террористов ИГ по имени Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде, он из высшего руководства группировки, по кличке Юсуф Худа, - заявил Сойлу.
Также он рассказал, что террорист вербовал боевиков и создал сеть смертников, готовил теракты и убийства с помощью ядов.
* Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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ИСТОЧНИК KP.RU