Синоптик: за холодными выходными в Москву придет потепление

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-22T11:33:00+03:00

Выходные в Москве будут холодными, а потом обещают потепление Фото: Иван ПРОХОРОВ

А пока температуру воздуха будет определять арктический антициклон

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова поделилась информацией о том, какие выходные ждут москвичей. Она отметила, что изменения погодных условий пока ждать не приходится. Сейчас температуру воздуха в Москве определяет арктический антициклон, он принес с собой похолодание.

- Холод завоевывает все большую территорию. Если минувшей ночью в Москве температура воздуха опускалась до -12…-14 °С, по области она понижалась до -15 °С, - рассказывает метеоролог.

До утра субботы мало что изменится в климатических показателях: ночи будут холодными, в центре Москвы до -8…-10 °С., в спальных районах до -12 °С.

Днем солнце немного прогреет воздух и станет чуть-чуть теплее, до -6 °С.

- Этот показатель ниже климатической нормы на 5 °С. Примерно в этих же нормах температура продержится до понедельника, - комментирует RT Позднякова.

В воскресенье ожидается порядка -8...-10 °С на большей части столичного региона. Такая холодная погода изредка наблюдается в конце ноября.

- По предварительным прогнозам, устойчивые морозы продержатся практически до середины следующей недели. Затем придет потепление, и температура воздуха приблизится к нулю, - заключила синоптик.

ИСТОЧНИК KP.RU