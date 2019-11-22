2019-11-22T12:09:00+03:00
Общество

Генпрокуратура назвала ошибкой новые медсправки для водителей

Заместитель генпрокурора России пообещал исправить недочеты
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Генпракуратура назвала ошибкой новые медсправки для водителейГенпракуратура назвала ошибкой новые медсправки для водителейФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Устанавливая новые правила медосвидетельствования для водителей Министерство здравоохранения свершило ошибку, которая привела к огромным очередям и могла вызвать рост цен на справки. Такое заявление сделал заместитель генерального прокурора России Александр Буксман.

«Из-за разногласий в законах данные об алкоголиках и наркоманах не передаются в МВД, они не знают о том, что лицо, состоящее на учете, претендует на получение водительских прав (…) Как видите, Минздрав нашел такой способ - необычное решение этого вопроса, и совершил ошибку, которая будет исправлена», - сказал заместитель генпрокурора.

По словам Буксмана, Генпрокуратура много информировала и Министерство внутренних дел, Минздрав, и правительство России о существующей проблеме, чтобы решить ее «комплексно, раз и навсегда». Заместитель генпрокурора пообещал, что в итоге ошибка Минздрава «будет исправлена».

Как сообщал сайт kp.ru, 22 ноября для прохождения медкомиссии должны были ввести дополнительные анализы, что привело бы значительному подорожанию медсправки для водителя. 21 ноября из-за возможного подорожания справок в медучреждения выстроилась в огромные очереди. Минздрав решил отложить нововведение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Крым-наш": В команде Зеленского рассказали о деталях операции по возврату полуострова
«Свидание с Россией» проходит в Вологде
Врачи назвали причину преждевременного старения мозга
«На пол всем, лежать!»: ФСБ опубликовала видео задержания исламистов, желавших свергнуть власть
Депутата Рады, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, исключат из партии "Слуга народа"
В Госдуме оценили озвученные помощником президента РФ меры по росту экономики
ФСБ задержала 9 террористов, которые создавали сеть сторонников в регионах России
В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия
Кремль: Большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря
Главу подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве
Госдума рассмотрит законопроект о выпуске лекарств без согласия обладателя патента
Синоптик: за холодными выходными в Москву придет потепление