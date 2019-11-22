Генпрокуратура назвала ошибкой новые медсправки для водителей

СЕГОДНЯ 12:09 2019-11-22T12:09:00+03:00

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Устанавливая новые правила медосвидетельствования для водителей Министерство здравоохранения свершило ошибку, которая привела к огромным очередям и могла вызвать рост цен на справки. Такое заявление сделал заместитель генерального прокурора России Александр Буксман.

«Из-за разногласий в законах данные об алкоголиках и наркоманах не передаются в МВД, они не знают о том, что лицо, состоящее на учете, претендует на получение водительских прав (…) Как видите, Минздрав нашел такой способ - необычное решение этого вопроса, и совершил ошибку, которая будет исправлена», - сказал заместитель генпрокурора.

По словам Буксмана, Генпрокуратура много информировала и Министерство внутренних дел, Минздрав, и правительство России о существующей проблеме, чтобы решить ее «комплексно, раз и навсегда». Заместитель генпрокурора пообещал, что в итоге ошибка Минздрава «будет исправлена».

Как сообщал сайт kp.ru, 22 ноября для прохождения медкомиссии должны были ввести дополнительные анализы, что привело бы значительному подорожанию медсправки для водителя. 21 ноября из-за возможного подорожания справок в медучреждения выстроилась в огромные очереди. Минздрав решил отложить нововведение.

ИСТОЧНИК KP.RU