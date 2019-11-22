В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия

СЕГОДНЯ 12:14 2019-11-22T12:14:55+03:00

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Сразу два вида гиперзвукового вооружения, которые в настоящее время разрабатываются американскими Военно-воздушными силами, будут готовы к бою уже в 2022 году. С таким заявлением выступил генерал ВВС США Арнольд Банч.

Эксперт сообщил, что в настоящее время ВВС Соединенных Штатов параллельно реализую две программы разработки гиперзвукового оружия: Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) и и Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

«Мы полагаем, что достигнем начальной боевой готовности применительно к гиперзвуковым вооружениям по одному из этих проектов или по обоим этим проектам в 2022 году», - цитирует Банча сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что первые испытания гиперзвуковых боевых блоков уже успешно произошли. Они были организованы еще в июне 2019 года, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в Пентагоне признали, что США значительно отстают от России по развитию технологий в сфере гиперзвукового вооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU