ФСБ задержала 9 террористов, которые создавали сеть сторонников в регионах России
В Москве, Татарстане и Тюменской области Федеральная служба безопасности задержала девять исламистов из запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*», готовивших почву для свержения власти и создания «всемирного халифата». Об этом сообщили ЦОС ФСБ.
«В рамках проведенной специальной операции на территории города Москвы, республики Татарстан и Тюменской области пресечена деятельность двух главарей и семи участников запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*», - говориться в заявлении ведомства.
По данным ФСБ, задержанные боевики формировали в российских регионах закрытые сетевые террористические структуры, распространяли среди жителей свою идеологию и вербовали в свои ряды местных мусульман.
Напомним, на этой недели, 20 ноября, в Москве ФСБ задержала вербовщиков, поставлявших «рекрутов» для запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».
* запрещённая в РФ террористическая организация
ФСБ опубликовала видео задержания исламистов в Москве, Татарстане и Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU