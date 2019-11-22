ФСБ задержала 9 террористов, которые создавали сеть сторонников в регионах России

СЕГОДНЯ 12:30 2019-11-22T12:43:15+03:00

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В Москве, Татарстане и Тюменской области Федеральная служба безопасности задержала девять исламистов из запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*», готовивших почву для свержения власти и создания «всемирного халифата». Об этом сообщили ЦОС ФСБ.

«В рамках проведенной специальной операции на территории города Москвы, республики Татарстан и Тюменской области пресечена деятельность двух главарей и семи участников запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*», - говориться в заявлении ведомства.

По данным ФСБ, задержанные боевики формировали в российских регионах закрытые сетевые террористические структуры, распространяли среди жителей свою идеологию и вербовали в свои ряды местных мусульман.

Напомним, на этой недели, 20 ноября, в Москве ФСБ задержала вербовщиков, поставлявших «рекрутов» для запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

* запрещённая в РФ террористическая организация

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745385" frameborder="0"></iframe> ФСБ опубликовала видео задержания исламистов в Москве, Татарстане и Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU