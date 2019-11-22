2019-11-22T12:37:50+03:00
Экономика

В Госдуме оценили озвученные помощником президента РФ меры по росту экономики

Владимир Гутенев согласился с указанными мерами, но внес некоторые корректировки
Елена АКИМОВА
Поделиться:
В Госдуме оценили составляющие для развития российской экономики, озвученные помощником президента РФВ Госдуме оценили составляющие для развития российской экономики, озвученные помощником президента РФФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат Владимир Гутенев оценил меры по развитию экономики страны, которые озвучил помощник президента РФ Андрей Белоусов в интервью «Известиям».

Речь идет об улучшении инвестклимата, повышении доступности технологий для бизнеса и обеспечении предприятий кадрами.

Депутат согласился, что кредиты для бизнеса должны стать дешевле. Для этого нужно снижать ставку рефинансирования ЦБ.

- Снижение ключевой ставки — это очень важный элемент. Но есть целый ряд аспектов, связанных с администрированием со стороны банков, их дополнительными услугами, неэффективной оценкой залогов и избыточной маржинальностью банка, завышением стоимости своих услуг, — заявил Гутенев в беседе с ФАН.

Он отметил, что помимо экономической стороны необходимо сокращать давление на бизнес от контрольно-надзорных органов.

- Порой руководители региональных и территориальных подразделений налоговой службы и таможенной службы доначислениями пытаются продемонстрировать эффективность собственной работы. Это порочная практика, - заключает депутат.

Парламентарий предложил дифференцировать налоги в зависимости от отраслей.

- Нужно присмотреться к китайской модели, когда НДС взимается различный, зависящий от маржинальности производства. Сырьевые сферы могут облагаться высоким НДС, а высокотехнологичные – низким или вовсе нулевым, - подчеркнул Гутенев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Крым-наш": В команде Зеленского рассказали о деталях операции по возврату полуострова
«Свидание с Россией» проходит в Вологде
Врачи назвали причину преждевременного старения мозга
«На пол всем, лежать!»: ФСБ опубликовала видео задержания исламистов, желавших свергнуть власть
Депутата Рады, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, исключат из партии "Слуга народа"
ФСБ задержала 9 террористов, которые создавали сеть сторонников в регионах России
В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия
Генпрокуратура назвала ошибкой новые медсправки для водителей
Кремль: Большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря
Главу подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве
Госдума рассмотрит законопроект о выпуске лекарств без согласия обладателя патента
Синоптик: за холодными выходными в Москву придет потепление