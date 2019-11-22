В Госдуме оценили озвученные помощником президента РФ меры по росту экономики
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат Владимир Гутенев оценил меры по развитию экономики страны, которые озвучил помощник президента РФ Андрей Белоусов в интервью «Известиям».
Речь идет об улучшении инвестклимата, повышении доступности технологий для бизнеса и обеспечении предприятий кадрами.
Депутат согласился, что кредиты для бизнеса должны стать дешевле. Для этого нужно снижать ставку рефинансирования ЦБ.
- Снижение ключевой ставки — это очень важный элемент. Но есть целый ряд аспектов, связанных с администрированием со стороны банков, их дополнительными услугами, неэффективной оценкой залогов и избыточной маржинальностью банка, завышением стоимости своих услуг, — заявил Гутенев в беседе с ФАН.
Он отметил, что помимо экономической стороны необходимо сокращать давление на бизнес от контрольно-надзорных органов.
- Порой руководители региональных и территориальных подразделений налоговой службы и таможенной службы доначислениями пытаются продемонстрировать эффективность собственной работы. Это порочная практика, - заключает депутат.
Парламентарий предложил дифференцировать налоги в зависимости от отраслей.
- Нужно присмотреться к китайской модели, когда НДС взимается различный, зависящий от маржинальности производства. Сырьевые сферы могут облагаться высоким НДС, а высокотехнологичные – низким или вовсе нулевым, - подчеркнул Гутенев.
ИСТОЧНИК KP.RU