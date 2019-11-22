В Госдуме оценили озвученные помощником президента РФ меры по росту экономики

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-22T12:37:50+03:00

В Госдуме оценили составляющие для развития российской экономики, озвученные помощником президента РФ Фото: REUTERS

Владимир Гутенев согласился с указанными мерами, но внес некоторые корректировки

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Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат Владимир Гутенев оценил меры по развитию экономики страны, которые озвучил помощник президента РФ Андрей Белоусов в интервью «Известиям».

Речь идет об улучшении инвестклимата, повышении доступности технологий для бизнеса и обеспечении предприятий кадрами.

Депутат согласился, что кредиты для бизнеса должны стать дешевле. Для этого нужно снижать ставку рефинансирования ЦБ.

- Снижение ключевой ставки — это очень важный элемент. Но есть целый ряд аспектов, связанных с администрированием со стороны банков, их дополнительными услугами, неэффективной оценкой залогов и избыточной маржинальностью банка, завышением стоимости своих услуг, — заявил Гутенев в беседе с ФАН.

Он отметил, что помимо экономической стороны необходимо сокращать давление на бизнес от контрольно-надзорных органов.

- Порой руководители региональных и территориальных подразделений налоговой службы и таможенной службы доначислениями пытаются продемонстрировать эффективность собственной работы. Это порочная практика, - заключает депутат.

Парламентарий предложил дифференцировать налоги в зависимости от отраслей.

- Нужно присмотреться к китайской модели, когда НДС взимается различный, зависящий от маржинальности производства. Сырьевые сферы могут облагаться высоким НДС, а высокотехнологичные – низким или вовсе нулевым, - подчеркнул Гутенев.

ИСТОЧНИК KP.RU