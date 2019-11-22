«На пол всем, лежать!»: ФСБ опубликовала видео задержания исламистов, желавших свергнуть власть
Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания девяти исламистов из запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Как ранее сообщал сайт kp.ru, ЦОС ФСБ провела специальную операцию на территории города Москвы, республики Татарстан и Тюменской области для пресечения деятельности двух главарей и семи участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
По данным ведомства, террористы готовили почву для свержения власти и создания «всемирного халифата». В российских регионах они занимались созданием сетевых террористических структур, распространением своей идеологию среди населения, а также вербовкой в свои ряды местных мусульман.
На опубликованных ведомством кадрах можно увидеть момент задержания, а также документы и письма, которые подтверждают противозаконную деятельность обвиняемых.
*Запрещённая в России террористическая организация
ФСБ опубликовала видео задержания исламистов в Москве, Татарстане и Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU