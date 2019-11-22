«На пол всем, лежать!»: ФСБ опубликовала видео задержания исламистов, желавших свергнуть власть

СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-22T12:46:49+03:00

На опубликованных ведомством кадрах можно увидеть момент задержания, а также документы, подверждающие противозаконную деятельность обвиняемых

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Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания девяти исламистов из запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ЦОС ФСБ провела специальную операцию на территории города Москвы, республики Татарстан и Тюменской области для пресечения деятельности двух главарей и семи участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

По данным ведомства, террористы готовили почву для свержения власти и создания «всемирного халифата». В российских регионах они занимались созданием сетевых террористических структур, распространением своей идеологию среди населения, а также вербовкой в свои ряды местных мусульман.

На опубликованных ведомством кадрах можно увидеть момент задержания, а также документы и письма, которые подтверждают противозаконную деятельность обвиняемых.

*Запрещённая в России террористическая организация

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745385" frameborder="0"></iframe> ФСБ опубликовала видео задержания исламистов в Москве, Татарстане и Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU