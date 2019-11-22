2019-11-22T12:59:02+03:00
Звезды

«Свидание с Россией» проходит в Вологде

X Международный фестиваль туристских кинофильмов и телепрограмм открылся накануне в областной столице
Лариса ТУРОВА
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«Свидание с Россией» проводится в Вологде уже в третий раз подряд, до этого он путешествовал по разным городам. В этом году фестиваль стал на день дольше и увеличил количество площадок. Помимо Вологды и Череповца показы состоятся в 12 районах области, причем вход на все мероприятия для зрителей свободный. Учредитель фестиваля – правительство Вологодской области.

В четырехдневной программе фестиваля более 40 конкурсных и внеконкурсных фильмов российского и зарубежного производства, рассказывающие об истории, культуре, природе, интересных событиях и людях из различных регионов, специальные сеансы анимационного кино для детей. Особое место в фестивале займет подведение итогов конкурса сценариев документальных фильмов "Неизвестные истории Победы", посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Самый главный посыл фестиваля – сохранение аутентичности и исторических традиций. Это хорошая прививка от глобализации и еще один повод почувствовать гордость за родные места», - сказал на открытии председатель жюри Александр Ильин.

Гостями фестиваля в этом году стали Сергей Шакуров и Алиса Гребенщикова. Профессиональную аудиторию соберет круглый стол "Язык кино и его роль в развитии туризма", зрителей ждут мастер-классы по анимации, живописи и режиссуре.

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