2019-11-22T14:55:06+03:00
Политика

Генпрокуратура объяснила рост числа преступлений в армии

Замглавы военного прокурора сообщил, что командиры не выполняют основных требований общевоинских уставов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Генпрокуратура объяснила рост числа преступлений в армииГенпрокуратура объяснила рост числа преступлений в армииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

С начала года от преступлений насильственного характера со стороны командиров в отношении подчиненных пострадали сто военнослужащих. Об этом сообщил заместитель главного военного прокурора России Сергей Скребец во время выступления в Совете Федерации.

Замглавы военного прокурора заявил, что зачастую рукоприкладство обусловлено невыполнением командирами основных требований общевоинских уставов. По его словам, командование объясняюет свои действия тем, что им якобы не хватает уставных полномочий для поддержания порядка среди солдат.

«В действительности одной из причин насилия является отсутствие твердых навыков работы с подчиненными, которые, в том числе обусловлены недостатком профессиональной подготовки курсантов военных училищ», - сказал Скребец.

Напомним, в 2018 году были внесены изменения в уставы Вооруженных сил России, в том числе в Устав внутренней службы, Дисциплинарный устав и Устав гарнизонной и караульной служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин: Доля современного оружия и техники в российской армии составляет 68%
В Госдуме негативно высказались о новых методах диагностики алкоголизма у водителей
Футуролог предсказал появление новых профессий в России
В Малайзии задержано судно с россиянами и украинцами на борту
В Госдуме обсудят нововведения Минздрава РФ о справках для водителей
«Непродуктивно, но полезно»: Онищенко оценил предложение запретить алкоголь в Щелково
Валерий Лимаренко обсудил строительство аэропорта на Курилах на «Транспортной неделе-2019»
На период новогодних каникул РЖД назначат 1400 дополнительных поездов
Путин рассказал об изменении ситуации после «развала» ДРСМД
Театру "Ленком" присвоили имя бывшего худрука театра Марка Захарова
Кабинет министров РФ утвердил антитабачную концепцию до 2035 года
"Ушла эпоха": Victoria s Secret впервые за 25 лет отменил ежегодный показ нижнего белья
Представитель Гагариной назвала иск к певице из-за песни «Кукушка» необоснованным
"Крым-наш": В команде Зеленского рассказали о деталях операции по возврату полуострова
«Свидание с Россией» проходит в Вологде
Врачи назвали причину преждевременного старения мозга
«На пол всем, лежать!»: ФСБ опубликовала видео задержания исламистов, желавших свергнуть власть
Депутата Рады, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, исключат из партии "Слуга народа"
В Госдуме оценили озвученные помощником президента РФ меры по росту экономики
ФСБ задержала 9 террористов, которые создавали сеть сторонников в регионах России
В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия
Генпрокуратура назвала ошибкой новые медсправки для водителей
Кремль: Большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря
Главу подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве
Госдума рассмотрит законопроект о выпуске лекарств без согласия обладателя патента
Синоптик: за холодными выходными в Москву придет потепление