Генпрокуратура объяснила рост числа преступлений в армии

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-22T14:55:06+03:00

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С начала года от преступлений насильственного характера со стороны командиров в отношении подчиненных пострадали сто военнослужащих. Об этом сообщил заместитель главного военного прокурора России Сергей Скребец во время выступления в Совете Федерации.

Замглавы военного прокурора заявил, что зачастую рукоприкладство обусловлено невыполнением командирами основных требований общевоинских уставов. По его словам, командование объясняюет свои действия тем, что им якобы не хватает уставных полномочий для поддержания порядка среди солдат.

«В действительности одной из причин насилия является отсутствие твердых навыков работы с подчиненными, которые, в том числе обусловлены недостатком профессиональной подготовки курсантов военных училищ», - сказал Скребец.

Напомним, в 2018 году были внесены изменения в уставы Вооруженных сил России, в том числе в Устав внутренней службы, Дисциплинарный устав и Устав гарнизонной и караульной служб.

ИСТОЧНИК KP.RU