2019-11-22T14:40:24+03:00
В мире

"Ушла эпоха": Victoria s Secret впервые за 25 лет отменил ежегодный показ нижнего белья

Компания планирует пересмотреть позиционирование бренда
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Ушла эпоха": Victoria s Secret впервые за 25 лет отменил ежегодный показ нижнего белья"Ушла эпоха": Victoria s Secret впервые за 25 лет отменил ежегодный показ нижнего бельяФото: REUTERS
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Легендарный американский бренд нижнего белья Victoria s Secret впервые за 25 лет отменил традиционный ежегодный показ Victoria s Secret Fashion Show.

Знаменитая топ-модель Белла Хадид во время дефиле на показе Victoria s Secret Fashion Show Фото: REUTERS

Знаменитая топ-модель Белла Хадид во время дефиле на показе Victoria s Secret Fashion ShowФото: REUTERS

Отмечается, что организация планирует пересмотреть позиционирование бренда.

За последние несколько лет число зрителей показов значительно снизилось и яркое мероприятие практически не оказывало никакого влияния на продажи белья.

В 2016 году впервые в команду Victoria's secret попала россиянка Ирина Шейк Фото: REUTERS

В 2016 году впервые в команду Victoria's secret попала россиянка Ирина ШейкФото: REUTERS

- Мы будем продолжать взаимодействие с покупателями, но по масштабам это будет нечто другое, не похожее на показ мод, - рассказал директор компании L Brands, владеющей фирмой, Стюарт Бургдорфер.

Легендарные показы Victoria s Secret проводились ежегодно начиная с 1995 года. Фото: REUTERS

Легендарные показы Victoria s Secret проводились ежегодно начиная с 1995 года.Фото: REUTERS

Легендарные показы Victoria s Secret проводились ежегодно начиная с 1995 года. В них принимали участие одни из самых популярных моделей в мире (так называемые «ангелы» бренда). Красавицы рекламировали нижнее белье, пишет Fortune.

На шоу в 2018 году модели Джиджи Хадид достался самый тяжелый костюм: девушка дефилировала по «языку» в конструкции, напоминающей пестрый парашют Фото: REUTERS

На шоу в 2018 году модели Джиджи Хадид достался самый тяжелый костюм: девушка дефилировала по «языку» в конструкции, напоминающей пестрый парашютФото: REUTERS

Среди выходивших на подиум с крыльями за плечами были следующие модели: Лили Олдридж, Стелла Максвелл, Сара Сампайо, Жозефин Скривер, Барбара Палвин. С 2001 года шоу транслировалось на американском телевидении.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2018 году самые красивые супермодели планеты зажгли на шоу Victoria’s secret 2018. Адриана Лима, Кендалл Дженнер, Белла и Джиджи Хадид прошли по подиуму в Нью-Йорке во время самого ожидаемого дефиле года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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