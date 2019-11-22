2019-11-22T14:31:58+03:00
Политика

Путин рассказал об изменении ситуации после «развала» ДРСМД

Российский лидер отметил, что выход США из договора стал «ощутимым ударом» по международной безопасности
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Путин рассказал об изменении ситуации после «развала» ДРСМДПутин рассказал об изменении ситуации после «развала» ДРСМДФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Москве необходимо адекватно и точно давать прогноз изменению ситуации в связи с развалом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также укреплять свой потенциал. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности в пятницу, 22 ноября.

Российский лидер обратил внимание на то, что угроза распространения ракет средней и меньшей дальности в разных частях света «еще больше усилила напряженность в мире».

- В этих условиях нам важно адекватно и точно прогнозировать и анализировать возможное изменение международной ситуации и в соответствии с выводами развивать свой военный потенциал, - заявил глава государства

Путин подчеркнул, что выход Вашингтона из договора «под надуманным предлогом» стал «ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями».

Напомним, ДРСМД прекратил действовать в конце августа 2019 года по инициативе Соединённых Штатов, которые объявили о своем выходе из договора в одностороннем порядке. В Вашингтоне заявили, что якобы Москва нарушила условия соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин: Доля современного оружия и техники в российской армии составляет 68%
В Госдуме негативно высказались о новых методах диагностики алкоголизма у водителей
Футуролог предсказал появление новых профессий в России
В Малайзии задержано судно с россиянами и украинцами на борту
В Госдуме обсудят нововведения Минздрава РФ о справках для водителей
«Непродуктивно, но полезно»: Онищенко оценил предложение запретить алкоголь в Щелково
Валерий Лимаренко обсудил строительство аэропорта на Курилах на «Транспортной неделе-2019»
На период новогодних каникул РЖД назначат 1400 дополнительных поездов
Театру "Ленком" присвоили имя бывшего худрука театра Марка Захарова
Кабинет министров РФ утвердил антитабачную концепцию до 2035 года
"Ушла эпоха": Victoria s Secret впервые за 25 лет отменил ежегодный показ нижнего белья
Генпрокуратура объяснила рост числа преступлений в армии
Представитель Гагариной назвала иск к певице из-за песни «Кукушка» необоснованным
"Крым-наш": В команде Зеленского рассказали о деталях операции по возврату полуострова
«Свидание с Россией» проходит в Вологде
Врачи назвали причину преждевременного старения мозга
«На пол всем, лежать!»: ФСБ опубликовала видео задержания исламистов, желавших свергнуть власть
Депутата Рады, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, исключат из партии "Слуга народа"
В Госдуме оценили озвученные помощником президента РФ меры по росту экономики
ФСБ задержала 9 террористов, которые создавали сеть сторонников в регионах России
В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия
Генпрокуратура назвала ошибкой новые медсправки для водителей
Кремль: Большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря
Главу подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве
Госдума рассмотрит законопроект о выпуске лекарств без согласия обладателя патента
Синоптик: за холодными выходными в Москву придет потепление