Путин рассказал об изменении ситуации после «развала» ДРСМД

СЕГОДНЯ 14:31 2019-11-22T14:31:58+03:00

Российский лидер отметил, что выход США из договора стал «ощутимым ударом» по международной безопасности

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Москве необходимо адекватно и точно давать прогноз изменению ситуации в связи с развалом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также укреплять свой потенциал. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности в пятницу, 22 ноября.

Российский лидер обратил внимание на то, что угроза распространения ракет средней и меньшей дальности в разных частях света «еще больше усилила напряженность в мире».

- В этих условиях нам важно адекватно и точно прогнозировать и анализировать возможное изменение международной ситуации и в соответствии с выводами развивать свой военный потенциал, - заявил глава государства

Путин подчеркнул, что выход Вашингтона из договора «под надуманным предлогом» стал «ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями».

Напомним, ДРСМД прекратил действовать в конце августа 2019 года по инициативе Соединённых Штатов, которые объявили о своем выходе из договора в одностороннем порядке. В Вашингтоне заявили, что якобы Москва нарушила условия соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU