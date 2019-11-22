На период новогодних каникул РЖД назначат 1400 дополнительных поездов

СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-22T14:41:27+03:00

В составы могут быть включены дополнительные вагоны

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В новогодние и рождественские каникулы «Федеральная пассажирская компания» (дочка РЖД) запустит около 1400 дополнительных поездов. Об этом сообщили «Российские железные дороги».

«Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в новогодние и рождественские каникулы АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") назначает порядка 1400 дополнительных поездов», - говорится в сообщение РЖД.

Дополнительные поезда пустят с 25 декабря 2019 года по 12 января 2020 года. Пиковыми датами отправления пассажиров РЖД называют 27 и 28 декабря 2019 года, а также 7 и 8 января 2020 года.

В РЖД отметили, что в составы уже назначенных поездов могут быть включены дополнительные вагоны.

Дополнительные рейсы назначат на наиболее востребованные направления. Так из столицы они поедут в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Адлер, Казань, Ижевск, Киров, Самару, Уфу, Новороссийск, Архангельск, Котлас, Пензу, Оренбург и другие популярные направления.

Из Санкт-Петербурга - в столицу, Екатеринбург, Челябинск, Архангельск, Смоленск, Киров, Череповец, Великие Луки и другие города.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о дополнительных поездах, которые запустят в новогодние каникулы Свердловские железные дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU