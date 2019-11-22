СЕГОДНЯ 14:48 2019-11-22T14:55:20+03:00

В Госдуме обсудят нововведения Минздрава РФ о справках для водителей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ведомство планировало с 22 ноября этого года внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования автомобилистов

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Зампред думского комитета Леонид Огуль сообщил, что экспертный совет комитета Госдумы по охране здоровья в начале декабря обсудит нововведения Минздрава, касающиеся справок для водителей.

Напомним, ведомство планировало с пятницы, 22 ноября, внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования автомобилистов, увеличив объем исследований.

- Нюансов слишком много, и, пока приказ отозван, надо все эти вопросы тщательно проработать, - отметил Огуль.

Нововведение Минздрава вызвало ажиотаж среди автомобилистов в российских регионах. Планируемое повышение стоимости прохождения водительской медкомиссии привело к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах по всей стране, пишет "РИА-Новости".

Однако вечером в четверг, 21 числа, стало известно о том, что Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" принял решение отложить вступление в силу нововведений.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский президент Владимир Путин раскритиковал изменения правил медосмотра для водителей. Разговор президента с представителями структур власти о возросших ценах на медицинские справки возник во время открытия главой государства движения по первому МЦД.

ИСТОЧНИК KP.RU