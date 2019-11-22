2019-11-22T15:00:46+03:00
Общество

Футуролог предсказал появление новых профессий в России

Эксперт опроверг вымирание части направлений
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперт предсказал появление новых профессий, связанных с освоением космосаЭксперт предсказал появление новых профессий, связанных с освоением космоса
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В ближайшее время в России вряд ли начнут вымирать какие-либо профессии. На сегодняшний день технологий недостаточно, чтобы заменить ими реальных сотрудников. Такое мнение выразил футуролог, старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов.

«На сегодняшний день мы не видим развития технологий, которые должны обеспечить замену наиболее популярных сегодня профессий на роботов. Ни этих автомобилей беспилотных, ни роботов-грузчиков, ничего из этого на сегодняшний день нет», - цитирует эксперта телеканал «360».

Футуролог добавил, что потребуется порядка 10-20 лет, чтобы некоторое профессии смогли оказаться занятыми роботами. За это время люди успеют подготовиться не только к исчезновению неактуальных направлений, но и к появлению новых.

«Мы наблюдаем появление новых областей, новых потребностей и их осознание. В частности, ожидается, что сейчас будет бурно развиваться освоение космоса, которое потребует большого количества людей на уникальные работы», - добавил Кононов.

Напомним, ранее эксперты Института развития интернета рассказали, какие профессии находятся на грани вымирания из-за развития технологий. В список эксперты включили водителей, такси, продавцов и грузчиков, передает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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