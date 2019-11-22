В Госдуме негативно высказались о новых методах диагностики алкоголизма у водителей

СЕГОДНЯ 15:03 2019-11-22T15:03:18+03:00

Пока водители могут не переживать, справки от нарколога не подорожают Фото: Артем КИЛЬКИН

Особенно депутатов смутил маркер CDT, который указывает на алкоголизм

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Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин раскритиковал новый порядок медосмотра для водителей. Речь о получении справки на употребление алкоголя и наркотических веществ.

Новый правила должны были вступить в действие 22 ноября и повысить стоимость документа почти в десять раз, так как вместо стандартных анализов будет применяться расширенный способ диагностики. В том числе выявляться маркер CDT, показывающий регулярное употребление алкогольной продукции.

- Ставить человеку алкоголизм по одному маркеру – это неверно. Это клинический диагноз, говорящий о наличии комплексной болезни. Ведение таких правил может негативно повлиять на судьбу и жизнь человека, а этого допускать нельзя, - комментирует Говорин.

А вот исследования на наркотики должны быть расширенными, уверен парламентарий.

- Здесь нет, на мой взгляд, каких-либо внутренних противоречий. Если человек их употребляет, то мы не должны позволять ему быть водителем, — заявил собеседник ФАН.

Он привел статистику «пьяных» ДТП – за шесть месяцев 2019 года произошло увеличение на 20%.

Новые правила подверглись критики и со стороны главы государства. Владимир Путин был удивлен нововведение и посоветовал доработать его, так как людям придется отдавать за справку половину прожиточного минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU