2019-11-22T15:26:29+03:00
В мире

Польша экстрадировала в Россию беглого бизнесмена Чернякова

Экс-владелец строительной корпорации НПО «Космос» обвиняется в мошенничестве почти на 17 млрд рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Экс-владелец строительной корпорации НПО «Космос» обвиняется в мошенничестве почти на 17 млрд рублейЭкс-владелец строительной корпорации НПО «Космос» обвиняется в мошенничестве почти на 17 млрд рублейФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Польша экстрадировала в Россию беглого бизнесмена и бывшего владельца строительной корпорации НПО «Космос» Андрея Чернякова, которого обвиняют в крупном мошенничестве. Об этом сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Сегодня по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польши экстрадировали в Россию гражданина РФ Андрея Чернякова», - сказал представитель Генпрокуратуры.

Куренной сообщил, что бизнесмен вскоре будет доставлен в Москву в сопровождении спецконвоя.

Напомним, будучи директором НПО «Космос» Черняков получил 11,5 миллиарда рублей в рамках контракта с мэрией Москвы. Деньги должны были пойти на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля, но вскоре исчезли, а бизнесмена обнаружили в Лондоне.

Позже оказалось, что у главы НПО есть «Роллс-Ройс», два личных самолета, несколько земельных участков в Европе, а также 11 домов в Италии. Чернякова обвинили в мошенничестве почти на 17 миллиардов рублей, однако бизнесмен все обвинения отвергает и говорит, что сам на все заработал.

Ордер Интерпола выдали только в 2017 году, тогда экс-владелец НПО был уже в Польше. В конце октября 2019 года суд Варшавы постановил выдать бизнесмена России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Блещет не умом, а идеями»: В Госдуме прокомментировали «стратегию Украины по возвращению Крыма»
111 молодых докторов трудоустроились в Вологодской области в 2019 году
«Имеет право на жизнь»: Малафеев оценил стиль игры российской сборной
В Совфеде отклонили предложение о запрете продажи алкоголя вблизи школ
ФСБ возобновила дело украинских моряков, задержанных в Керченском проливе
Умерла актриса из сериала «Теория Большого взрыва»
В аптеках начали продавать лекарства в кредит
Путин: Доля современного оружия и техники в российской армии составляет 68%
В Госдуме негативно высказались о новых методах диагностики алкоголизма у водителей
Футуролог предсказал появление новых профессий в России
В Малайзии задержано судно с россиянами и украинцами на борту
В Госдуме обсудят нововведения Минздрава РФ о справках для водителей
«Непродуктивно, но полезно»: Онищенко оценил предложение запретить алкоголь в Щелково
Валерий Лимаренко обсудил строительство аэропорта на Курилах на «Транспортной неделе-2019»