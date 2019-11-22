Польша экстрадировала в Россию беглого бизнесмена Чернякова
Польша экстрадировала в Россию беглого бизнесмена и бывшего владельца строительной корпорации НПО «Космос» Андрея Чернякова, которого обвиняют в крупном мошенничестве. Об этом сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.
«Сегодня по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польши экстрадировали в Россию гражданина РФ Андрея Чернякова», - сказал представитель Генпрокуратуры.
Куренной сообщил, что бизнесмен вскоре будет доставлен в Москву в сопровождении спецконвоя.
Напомним, будучи директором НПО «Космос» Черняков получил 11,5 миллиарда рублей в рамках контракта с мэрией Москвы. Деньги должны были пойти на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля, но вскоре исчезли, а бизнесмена обнаружили в Лондоне.
Позже оказалось, что у главы НПО есть «Роллс-Ройс», два личных самолета, несколько земельных участков в Европе, а также 11 домов в Италии. Чернякова обвинили в мошенничестве почти на 17 миллиардов рублей, однако бизнесмен все обвинения отвергает и говорит, что сам на все заработал.
Ордер Интерпола выдали только в 2017 году, тогда экс-владелец НПО был уже в Польше. В конце октября 2019 года суд Варшавы постановил выдать бизнесмена России.
ИСТОЧНИК KP.RU