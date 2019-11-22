2019-11-22T16:43:07+03:00
Общество

В Совфеде отклонили предложение о запрете продажи алкоголя вблизи школ

В документе речь шла о территории, расположенной в ста метрах от образовательных учреждений
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Совфеде не поддержали законопроект о закрытии магазинов со спиртным вблизи школВ Совфеде не поддержали законопроект о закрытии магазинов со спиртным вблизи школФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Сенатор Татьяна Кусайко предложила коллегам на рассмотрение законопроект, согласно которому запрещается продажа спиртного ближе ста метров от школ. Магазины, расположенные на этой территории, непосредственно рядом с образовательными учреждениями, автоматически признаны были бы незаконными.

В Совфеде предложение не поддержали, напомнив, что в регионах есть собственные законопроекты. Так, например, в ряде областей приняты «сухие дни», когда вообще не продают алкоголь, не только рядом со школами, а по всему региону. В Санкт-Петербурге, например, в день выпускных, когда в городе проходит масштабный праздник «Алые паруса», спиртное купить в магазинах невозможно. В Саратовской области сразу несколько таких дней – алкоголь не продают в День знаний, День защиты детей, Последний звонок.

- В законопроекте отмечается, что согласно докладу Всемирной организации здравоохранения общее употребление алкоголя на душу населения в Российской Федерации с 2003 по 2016 годы снизилось на 43 процента, - сообщают РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Блещет не умом, а идеями»: В Госдуме прокомментировали «стратегию Украины по возвращению Крыма»
111 молодых докторов трудоустроились в Вологодской области в 2019 году
«Имеет право на жизнь»: Малафеев оценил стиль игры российской сборной
ФСБ возобновила дело украинских моряков, задержанных в Керченском проливе
Умерла актриса из сериала «Теория Большого взрыва»
Польша экстрадировала в Россию беглого бизнесмена Чернякова
В аптеках начали продавать лекарства в кредит
Путин: Доля современного оружия и техники в российской армии составляет 68%
В Госдуме негативно высказались о новых методах диагностики алкоголизма у водителей
Футуролог предсказал появление новых профессий в России
В Малайзии задержано судно с россиянами и украинцами на борту
В Госдуме обсудят нововведения Минздрава РФ о справках для водителей
«Непродуктивно, но полезно»: Онищенко оценил предложение запретить алкоголь в Щелково
Валерий Лимаренко обсудил строительство аэропорта на Курилах на «Транспортной неделе-2019»