В Совфеде отклонили предложение о запрете продажи алкоголя вблизи школ

СЕГОДНЯ 16:06 2019-11-22T16:43:07+03:00

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Сенатор Татьяна Кусайко предложила коллегам на рассмотрение законопроект, согласно которому запрещается продажа спиртного ближе ста метров от школ. Магазины, расположенные на этой территории, непосредственно рядом с образовательными учреждениями, автоматически признаны были бы незаконными.

В Совфеде предложение не поддержали, напомнив, что в регионах есть собственные законопроекты. Так, например, в ряде областей приняты «сухие дни», когда вообще не продают алкоголь, не только рядом со школами, а по всему региону. В Санкт-Петербурге, например, в день выпускных, когда в городе проходит масштабный праздник «Алые паруса», спиртное купить в магазинах невозможно. В Саратовской области сразу несколько таких дней – алкоголь не продают в День знаний, День защиты детей, Последний звонок.

- В законопроекте отмечается, что согласно докладу Всемирной организации здравоохранения общее употребление алкоголя на душу населения в Российской Федерации с 2003 по 2016 годы снизилось на 43 процента, - сообщают РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU