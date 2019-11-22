«Имеет право на жизнь»: Малафеев оценил стиль игры российской сборной

СЕГОДНЯ 16:09 2019-11-22T16:09:25+03:00

Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев Фото: Илья СМИРНОВ

При этом отметил, что подопечные Станислава Черчесова уступают другим командам по показателю стоимости коллектива

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Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев оценил стиль игры национальной сборной. Он отметил, что подопечные Станислава Черчесова «приносят результат».

- Матч на матч не приходится, но в целом данный стиль имеет право на жизнь. Многое зависит от оппонента, турнирных задач и других факторов, - комментирует спортсмен RT.

Он также предположил, что на предстоящем чемпионате Европы у сборной России есть все условия для повторения достижения 2008 года.

При этом Малафеев отметил важную делать – общую стоимость коллектива.

- Нельзя отрицать такую важную вещи… По этому параметру подопечные Станислава Черчесова заметно уступают многим из будущих соперников по турниру, — добавил Малафеев.

Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов прокомментировал поведение российских болельщиков на встрече сборной РФ по футболу с игроками из Сан-Марино. Со стадионов раздавались нецензурные кричалки в адрес капитана Артема Дзюбы.

ИСТОЧНИК KP.RU