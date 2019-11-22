111 молодых докторов трудоустроились в Вологодской области в 2019 году

СЕГОДНЯ 16:18 2019-11-22T16:18:43+03:00

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В этом году в лечебные учреждения Вологды и Череповца пришли работать 79 специалистов, в районы области - 32. Среди трудоустроившихся не только выпускники медицинских вузов, но специалисты из других регионов, которые решили переехать в Вологодскую область. Помимо государственной программы «Земский доктор» с выплатой в 1 миллион рублей для медиков, переехавших в сельскую местность, для областных «целевиков» действует программа по обеспечению «подъемными» в 500 тысяч рублей. Она также ориентирует врачей работать в сельской местности или в малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек. Кроме того, всем молодым участковым педиатрам и терапевтам в течение первых трех лет выплачивают ежемесячную доплату в 10 тысяч рублей из областного бюджета, муниципалитеты предоставляет служебное жилье.

С этого учебного года по инициативе губернатора Олега Кувшинникова областной бюджет оплачивает обучение в ординатуре по необходимым региону специальностям. Сейчас в медицинских вузах обучается 1005 студентов по «целевым» направлениям от Вологодской области и 134 ординатора. Все они получают ежемесячную стипендию от региона в размере 4 тысяч рублей.