«Блещет не умом, а идеями»: В Госдуме прокомментировали «стратегию Украины по возвращению Крыма»
В Госдуме прокомментировали «стратегию по возвращению Крыма», которую разрабатывают в Киеве. Напомним, в Украине создали специальную рабочую группу, которая займется этим вопросом. Действовать планируют «дипломатическим и политическим» путем. Одно из предложений представителей рабочей группы касается создания «переходного правосудия», что это будут за меры, в Киеве не уточняют, однако, известно, что применять их хотят не только по отношению к Крыму, но и к Донбассу.
- В вопросах возвращения Крыма команда Зеленского, к сожалению, блещет не умом, а идеями - одна другой краше. Чего мы только не слышали: и дополнительные санкции, и ведение пропаганды... Вот теперь появилось ноу-хау – «переходное правосудие», - приводит слова депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека РИА Новости.
Депутат признался, что не понимает, что этот термин обозначает.
- Люди, осужденные на крымской земле, имеют шанс реабилитироваться на Украине? Или наоборот? – предположил Бальбек.
При вступлении в должность президента Владимир Зеленский заявил, что "вернет Крым". Позже он сообщил, что хочет создать международную площадку, на которой обсудят положение полуострова.
ИСТОЧНИК KP.RU