Российский участник детского Евровидения рассказал о своем состоянии после госпитализации
Тринадцатилетний Денберел Ооржак, участник музыкального конкурса «Детское Евровидение-2019» от России, после того как упал в обморок во время репетиции, понял, что нужно меньше волноваться. Об этом сообщили в пресс-службе «Академии Игоря Крутого».
«Я понял, что не стоит так волноваться и что все будет хорошо», - приводит слова молодого певца пресс-служба, где также сообщили, что вторая репетиция Ооржака прошла успешно.
Как писал ранее сайт kp.ru, участник музыкального конкурса упал в обморок во время репетиции и был госпитализирован в Польше. На ночь Ооржак остается в больнице под наблюдением врачей.
Напомним, сирота Денберел Ооржак стал настоящим открытием. Он победил на конкурсе «Ты -супер!» и стал лучшим на детской «Новой волне». В сентябре он прошел отбор на детский «Евровидение», которое состоится в Польше 24 ноября. Россию молодй артист представит в дуэте с Татьяной Меженцевой.
Появилось видео из больницы, куда доставили российского участника «Евровидения».
ИСТОЧНИК KP.RU