2019-11-22T17:13:22+03:00
Звезды

Российский участник детского Евровидения рассказал о своем состоянии после госпитализации

Денберел Ооржак успешно провел вторую репетицию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российский участник детского Евровидения рассказал о своем состоянии после госпитализацииРоссийский участник детского Евровидения рассказал о своем состоянии после госпитализацииФото: соцсети
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Тринадцатилетний Денберел Ооржак, участник музыкального конкурса «Детское Евровидение-2019» от России, после того как упал в обморок во время репетиции, понял, что нужно меньше волноваться. Об этом сообщили в пресс-службе «Академии Игоря Крутого».

«Я понял, что не стоит так волноваться и что все будет хорошо», - приводит слова молодого певца пресс-служба, где также сообщили, что вторая репетиция Ооржака прошла успешно.

Как писал ранее сайт kp.ru, участник музыкального конкурса упал в обморок во время репетиции и был госпитализирован в Польше. На ночь Ооржак остается в больнице под наблюдением врачей.

Напомним, сирота Денберел Ооржак стал настоящим открытием. Он победил на конкурсе «Ты -супер!» и стал лучшим на детской «Новой волне». В сентябре он прошел отбор на детский «Евровидение», которое состоится в Польше 24 ноября. Россию молодй артист представит в дуэте с Татьяной Меженцевой.

Появилось видео из больницы, куда доставили российского участника «Евровидения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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