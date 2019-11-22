Владимир Путин поручил сделать экономический рост более динамичным
Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что недостаточно выйти на положительную динамику экономического роста. Необходимо сделать этот рост более динамичным и устойчивым. Ранее помощник главы государства назвал составляющие для ускорения экономического роста России. Это снижение ставки ЦБ до 5 процентов, улучшение инвестиционного климата и новые технологии для бизнеса.
- Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным, - приводит слова Владимира Путина ТАСС.
Президент сообщил, что за шесть месяцев ВВП вырос на 0,7 процента. В промышленном секторе рост составил 2,6 процента. Несмотря на общий рост в целом по секторам экономики, реальные доходы населения растут достаточно медленно. Глава государства признался, что такое положение дел "вызывает беспокойство". Владимир Путин обратился к участникам совещания с предложением высказаться, какие шаги необходимо предпринять для повышения реальных доходов россиян.
ИСТОЧНИК KP.RU