2019-11-22T18:05:13+03:00
Политика

Владимир Путин поручил сделать экономический рост более динамичным

Президент поставил задачи перед руководителями профильных ведомств на совещании по экономическим вопросам
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросамВладимир Путин провел совещание по экономическим вопросамФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что недостаточно выйти на положительную динамику экономического роста. Необходимо сделать этот рост более динамичным и устойчивым. Ранее помощник главы государства назвал составляющие для ускорения экономического роста России. Это снижение ставки ЦБ до 5 процентов, улучшение инвестиционного климата и новые технологии для бизнеса.

- Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным, - приводит слова Владимира Путина ТАСС.

Президент сообщил, что за шесть месяцев ВВП вырос на 0,7 процента. В промышленном секторе рост составил 2,6 процента. Несмотря на общий рост в целом по секторам экономики, реальные доходы населения растут достаточно медленно. Глава государства признался, что такое положение дел "вызывает беспокойство". Владимир Путин обратился к участникам совещания с предложением высказаться, какие шаги необходимо предпринять для повышения реальных доходов россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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